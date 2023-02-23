12-летняя жительница Саратова победила в "Голосе.Дети"

Победительницей 10 сезона шоу "Голос. Дети" стала 12-летняя вокалистка из Саратовской области Анна Доровская. В финале проекта она исполнила песню "Высоко" Максима Фадеева , получила более 50% зрительских голосов и 1 млн рублей.

На этапе "Слепые прослушивания" Анна Доровская спела песню "Течет река Волга" Марка Фрадкина и Льва Ошанина. К конкурсантке развернулись все три наставника, она выбрала Басту (Василия Вакуленко), в команде которого работала до конца сезона.