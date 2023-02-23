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3 часа назад

12-летняя жительница Саратова победила в юбилейном сезоне "Голос.Дети"

Мира Маркина

Победительницей 10 сезона шоу "Голос. Дети" стала 12-летняя вокалистка из Саратовской области Анна Доровская. В финале проекта она исполнила песню "Высоко" Максима Фадеева, получила более 50% зрительских голосов и 1 млн рублей.

12-летняя жительница Саратова победила в "Голосе.Дети"
Фото: Кадр из шоу "Голос.Дети"Кадр из шоу "Голос.Дети"

На этапе "Слепые прослушивания" Анна Доровская спела песню "Течет река Волга" Марка Фрадкина и Льва Ошанина. К конкурсантке развернулись все три наставника, она выбрала Басту (Василия Вакуленко), в команде которого работала до конца сезона.

Анна Доровская учится в музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке в Энгельсе.

Бард Новиков поругался с Долиной в эфире шоу "Три аккорда"

Ранее "Рамблер" писал о наставниках юбилейного сезона "Голос.Дети".

ТВ,Марк Фрадкин,Лев Ошанин,Баста,Максим Фадеев,
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