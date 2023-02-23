Крид признался, что заплакал в финале "Голоса.Дети"

Рэп-исполнитель Егор Крид прослезился во время суперфинала 10 сезона шоу "Голос. Дети". В его телеграм-канале появилось селфи с мокрыми от слез глазами и пожелал участнице из команды Крида — 14-летней Милане Пономаренко.
"Сказал своим деткам — не плакать, они и не плакали, а я что-то пустил скупую", — написал Крид во время прямого эфира, когда имя победителя еще не назвали.
В суперфинале сезона, кроме Миланы Пономаренко, выступили восьмилетний Павел Зилев из команды МакSим и 12-летняя Анна Доровская из команды Басты. Выиграла в проекте Доровская с песней "Высоко" Максима Фадеева, а подопечная Крида, исполнившая "Прекрасное далеко" заняла второе место.
Юбилейный сезон шоу "Голос.Дети" начался 9 декабря 2022 года. Вели проект Яна Чурикова и Агата Муцениеце. Певица Марина Максимова (МакSим) первый раз попробовала себя в роли наставницы.
Ранее "Рамблер" писал о наставниках 10 сезона шоу "Голос.Дети".