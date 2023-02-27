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54 минуты назад

Роза Сябитова рассказала подписчикам, как едва не погибла на съемках шоу «Без страховки»

Мира Маркина

Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова опубликовала пост в своем Telegram-канале о закулисье съемок. Так звезда призналась, что номер для шоу «Без страховки» едва не закончился трагедией.

Будучи участницей экстрим-шоу «Без страховки» (Первый канал), Роза Сябитова примерила образ Феи Крестной из мультфильма «Шрек 2». В красном блестящем платье и с гигантским париком на голове телеведущая выполняла гимнастические трюки на полотнах.

T.me/syabitova_r

«Я выполняла элементы на адреналине, совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе, чуть не потеряла равновесие», — рассказала звезда.

Сваха Сябитова рассказала об интиме с близким другом

В заключении Роза подчеркнула, что порой звезды, принимая участие в экстремальных шоу, ради зрелищных кадров пренебрегают своей безопасностью.

Ранее «Рамблер» писал, кто дойдет до финала шоу «Маска».

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