Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова опубликовала пост в своем Telegram-канале о закулисье съемок. Так звезда призналась, что номер для шоу «Без страховки» едва не закончился трагедией.
Будучи участницей экстрим-шоу «Без страховки» (Первый канал), Роза Сябитова примерила образ Феи Крестной из мультфильма «Шрек 2». В красном блестящем платье и с гигантским париком на голове телеведущая выполняла гимнастические трюки на полотнах.
«Я выполняла элементы на адреналине, совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе, чуть не потеряла равновесие», — рассказала звезда.
В заключении Роза подчеркнула, что порой звезды, принимая участие в экстремальных шоу, ради зрелищных кадров пренебрегают своей безопасностью.
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