Киркоров раскрыл, кто дойдет до финала шоу «Маска»

Член жюри нашумевшего телешоу «Маска» назвал фаворита состязания, имя которого останется тайной до финала.
Дойти до заключительного выпуска шоу есть все шансы у артиста, который скрывается под маской Феникса.
«Пускай остается до финала», – заявил Филипп Киркоров в последнем выпуске телепрограммы.
Киркорова поддержали коллеги из числа жюри. Талантливому участнику сделали несколько комплиментов относительно его вокальных данных и актерского таланта.
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