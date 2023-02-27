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2 часа назад

Филипп Киркоров заявил, что Феникс дойдет до финала шоу «Маска»

Мира Маркина

Член жюри нашумевшего телешоу «Маска» назвал фаворита состязания, имя которого останется тайной до финала.

Киркоров раскрыл, кто дойдет до финала шоу «Маска»
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Дойти до заключительного выпуска шоу есть все шансы у артиста, который скрывается под маской Феникса.

«Пускай остается до финала», – заявил Филипп Киркоров в последнем выпуске телепрограммы.

Тимур Родригес признался, что знает участников нового сезона «Маски»

Киркорова поддержали коллеги из числа жюри. Талантливому участнику сделали несколько комплиментов относительно его вокальных данных и актерского таланта.

Ранее «Рамблер» писал о самом бездарном фильме кинематографа.

ТВ,Маска,Филипп Киркоров,
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