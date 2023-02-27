Киркоров раскрыл, кто дойдет до финала шоу «Маска»

Член жюри нашумевшего телешоу «Маска» назвал фаворита состязания, имя которого останется тайной до финала.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

Дойти до заключительного выпуска шоу есть все шансы у артиста, который скрывается под маской Феникса.

«Пускай остается до финала», – заявил Филипп Киркоров в последнем выпуске телепрограммы.

Киркорова поддержали коллеги из числа жюри. Талантливому участнику сделали несколько комплиментов относительно его вокальных данных и актерского таланта.

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