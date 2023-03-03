Псевдоним Елены Либенбаум, которая известна как Елена Воробей придумал юморист Владимир Винокур. До этого артистке помогала Алла Пугачева. Об этом сообщают "Дни.ру".

Первый псевдоним юмористки Елены Воробей появился благодаря примадонне. Алла Пугачева сократила ее настоящую фамилию, и та стала выступать как вокалистка Елена Либин. Когда артистка решила пополнить ряды комиков, "найти себя" ей помог опытный коллега Владимир Винокур.

"О! Глянь на себя: ну точно воробей!" — сказал он.

Свыкнуться с новой "фамилией" поначалу было сложно. Она вызывала удивление коллег. Однажды, когда певец Александр Розенбаум спросил Елену, зачем она взяла псевдоним, артистка ответила, что не хочет "глумиться над русским народом".