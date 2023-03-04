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54 минуты назад

Комик Нурлан Сабуров намекнул на возвращение шоу "Что было дальше?"

Мария Каткова

Стендап комик Нурлан Сабуров привлек внимание фанатов новостью о возможном возвращении популярного YouTube-шоу "Что было дальше?". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Сабуров намекнул на возвращение шоу "Что было дальше?"
Фото: Кадр из шоу "Что было дальше?"Кадр из шоу "Что было дальше?"

Сабуров опубликовал картинку на черном фоне, где желтыми буквами написано "ЧБД?" (Прим. ред. — сокращенное название шоу). Также он оставил ссылку на приобретение билетов на съемки проекта.

Известно, что съемка состоится 5 марта в 21:00. Место съемки и список гостей не раскрывается.

Шоу, где звезды рассказывали свои истории комикам, впервые вышло в 2019 году. Последний выпуск проекта был опубликован в конце 2021 года. После этого зрителям не сообщали о планах на проект.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина будет мирить родственников в новой программе НТВ.

ТВ,Нурлан Сабуров,Надежда Бабкина,
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