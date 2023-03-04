Сабуров намекнул на возвращение шоу "Что было дальше?"

Стендап комик Нурлан Сабуров привлек внимание фанатов новостью о возможном возвращении популярного YouTube-шоу "Что было дальше?". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Кадр из шоу "Что было дальше?" Кадр из шоу "Что было дальше?"

Сабуров опубликовал картинку на черном фоне, где желтыми буквами написано "ЧБД?" (Прим. ред. — сокращенное название шоу). Также он оставил ссылку на приобретение билетов на съемки проекта.

Известно, что съемка состоится 5 марта в 21:00. Место съемки и список гостей не раскрывается.

Шоу, где звезды рассказывали свои истории комикам, впервые вышло в 2019 году. Последний выпуск проекта был опубликован в конце 2021 года. После этого зрителям не сообщали о планах на проект.