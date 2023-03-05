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2 часа назад

Певица Ольга Бузова исполнила песню "Ультрафиолет" Анжелы Лондон

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Ольга Бузова создала кавер на трек "Ультрафиолет" блогера Анжелы Лондон. Новая версия песни в жанре трэш-поп прозвучала в программе "Конфетка" на ТНТ.

Ольга Бузова исполнила песню "Ультрафиолет" Анжелы Лондон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Бузова вышла на сцену в красном коротком платье и лосинами в тон. Образ дополнили металлические аксессуары и красные туфли на шпильках с леопардовым принтом. Вокалистка не только пела, но и танцевала.

И жюри, и авторы трека высоко оценили вариант исполнения, который предложила Бузова. Тимур Родригез отметил, что песня позволила исполнительнице продемонстрировать свой широкий певческий диапазон: в финале трека Бузова берет непривычно высокие ноты.

Певец Сосо Павлиашвили выступил в шоу "Конфетка" вместе с 14-летней дочерью

Проект Анжела Лондон появился в 2012 году. Их первому треку "Ультрафиолет" исполнилось 10 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, в чем суть музыкального шоу "Конфетка".

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