Ольга Бузова исполнила песню "Ультрафиолет" Анжелы Лондон

Музыкальная исполнительница Ольга Бузова создала кавер на трек "Ультрафиолет" блогера Анжелы Лондон. Новая версия песни в жанре трэш-поп прозвучала в программе "Конфетка" на ТНТ.
Ольга Бузова вышла на сцену в красном коротком платье и лосинами в тон. Образ дополнили металлические аксессуары и красные туфли на шпильках с леопардовым принтом. Вокалистка не только пела, но и танцевала.
И жюри, и авторы трека высоко оценили вариант исполнения, который предложила Бузова. Тимур Родригез отметил, что песня позволила исполнительнице продемонстрировать свой широкий певческий диапазон: в финале трека Бузова берет непривычно высокие ноты.
Проект Анжела Лондон появился в 2012 году. Их первому треку "Ультрафиолет" исполнилось 10 лет.
Ранее "Рамблер" рассказывал, в чем суть музыкального шоу "Конфетка".