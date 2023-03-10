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2 часа назад

Певец Митя Фомин рассказал, каково есть насекомых на шоу «Звезды в Африке»

Мира Маркина

Певец Митя Фомин, который участвовал в первом сезоне реалити-шоу "Звезды в Африке", назвал поедание насекомых одной из сложностей проекта, которая позволяет по-новому взглянуть на себя. Это произошло в интервью "Аргументам и фактам".

Фомин рассказал, как ел насекомых на шоу "Звезды в Африке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Фомина, у проекта несколько особенностей, которые дают возможность с непривычной стороны посмотреть на знакомых людей и на себя самого. Певцу труднее всего было голосовать против тех, с кем он вместе учился жить в экстремальных условиях.

Некоторые коллеги воспринимали происходящее как игру, мухлевали и предавали. С такими знакомыми пути Фомина разошлись: сам он все делал честно и считает это правильным.

Актер Виталий Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ

Митя Фомин также отметил экзотические испытания на съемках. В частности, на его взгляд, невозможно легко заставить себя съесть насекомое — такая пищу непривычна для русской культуры. Однако, говорит Фомин, за время шоу можно многое понять о себе и своей дальнейшей жизни. Он называет реалити, в котором участвовал, "пионерским лагерем для взрослых".

Новый сезон "Звезд в Африке" начнется на ТНТ 12 марта.

Ранее Ольга Бузова рассказала об урагане во время съемок шоу "Звезды в Африке".

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