Фомин рассказал, как ел насекомых на шоу "Звезды в Африке"

Певец Митя Фомин, который участвовал в первом сезоне реалити-шоу "Звезды в Африке", назвал поедание насекомых одной из сложностей проекта, которая позволяет по-новому взглянуть на себя. Это произошло в интервью "Аргументам и фактам".

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По словам Фомина, у проекта несколько особенностей, которые дают возможность с непривычной стороны посмотреть на знакомых людей и на себя самого. Певцу труднее всего было голосовать против тех, с кем он вместе учился жить в экстремальных условиях.

Некоторые коллеги воспринимали происходящее как игру, мухлевали и предавали. С такими знакомыми пути Фомина разошлись: сам он все делал честно и считает это правильным.

Митя Фомин также отметил экзотические испытания на съемках. В частности, на его взгляд, невозможно легко заставить себя съесть насекомое — такая пищу непривычна для русской культуры. Однако, говорит Фомин, за время шоу можно многое понять о себе и своей дальнейшей жизни. Он называет реалити, в котором участвовал, "пионерским лагерем для взрослых".