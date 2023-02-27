Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сейчас занята на съемках шоу «Звезды в Африке» (ТНТ) в саванне. О том, как проходит съемочный процесс, звезда в подробностях рассказывает на своей странице в популярной социальной сети.
Певица объяснила, что съемки проекта не прекращаются, даже если погодные условия становятся экстремальными.
«С утра был такой ураган, вроде несильный, но просвета нет. Но это не помешает нам снимать для вас лучшее шоу на телевидении», — подчеркнула Бузова.
Напомним, премьера нового сезона состоится осенью 2023 года.
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