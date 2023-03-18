Где сейчас ведущий “Контрольной закупки” Антон Привольнов

Телеведущий Антон Привольнов известен многим телезрителям шоу “Контрольная закупка” и “Доброе утро”. Известная программа о качестве товаров перестала выходить в 2018 году, с тех пор он сменил несколько мест работы, но продолжает появляться на телевидении.
О том, чем сейчас занимается Антон Привольнов — в материале “Рамблера”.
В 2021 году телеведущий ушел с Первого канала, где проработал 20 лет, на НТВ. Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе “Звезды сошлись”.
Он заменил погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Для поклонников телеведущего смена канала стала неожиданностью, ведь его привыкли видеть на “Добром утре”, где он работал после закрытия “Контрольной закупки” в 2018 году.
Сам телеведущий объяснил свой уход возрастом и тем, что ему стало тяжело рано вставать для участия в утреннем шоу. Он пояснил, что для съемок “Доброго утра” приходилось вставать в три утра, а к пяти уже улыбаться на съемочной площадке в Останкино, что сильно сказалось на его здоровье.
“У меня, как у Шарика из мультфильма, то лапы болели, то хвост отваливался. И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя”
Осенью 2022 года Привольнов покинул команду передачи “Звезды сошлись”. Место второго ведущего занял Иосиф Пригожин. Тем не менее, зрителям заявили, что Антон Привольнов может вернуться в некоторых выпусках программы.
Сам телеведущий заявил, что готовится к запуску нового шоу, связанного с едой. По его словам, он решил выступить в качестве продюсера. Сейчас у него достаточно для этого компетенций, так как он окончил магистратуру по направлению “медиаменеджмент”. Пока что о программе известно только то, что в ней будет рассказываться о еде и пользе, а площадкой для показа будет интернет-сайт.