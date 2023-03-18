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5 часов назад

Где сейчас ведущий “Контрольной закупки” Антон Привольнов

Мария Каткова

Телеведущий Антон Привольнов известен многим телезрителям шоу “Контрольная закупка” и “Доброе утро”. Известная программа о качестве товаров перестала выходить в 2018 году, с тех пор он сменил несколько мест работы, но продолжает появляться на телевидении.

Где сейчас ведущий “Контрольной закупки” Антон Привольнов
Фото: Кадр из шоу "Контрольная закупка"Кадр из шоу "Контрольная закупка"

О том, чем сейчас занимается Антон Привольнов — в материале “Рамблера”.

От продуктов к звездам

В 2021 году телеведущий ушел с Первого канала, где проработал 20 лет, на НТВ. Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе “Звезды сошлись”.

Он заменил погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Для поклонников телеведущего смена канала стала неожиданностью, ведь его привыкли видеть на “Добром утре”, где он работал после закрытия “Контрольной закупки” в 2018 году.

Сам телеведущий объяснил свой уход возрастом и тем, что ему стало тяжело рано вставать для участия в утреннем шоу. Он пояснил, что для съемок “Доброго утра” приходилось вставать в три утра, а к пяти уже улыбаться на съемочной площадке в Останкино, что сильно сказалось на его здоровье.

“У меня, как у Шарика из мультфильма, то лапы болели, то хвост отваливался. И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя”

Новое шоу и возвращение к еде

Осенью 2022 года Привольнов покинул команду передачи “Звезды сошлись”. Место второго ведущего занял Иосиф Пригожин. Тем не менее, зрителям заявили, что Антон Привольнов может вернуться в некоторых выпусках программы.

Сам телеведущий заявил, что готовится к запуску нового шоу, связанного с едой. По его словам, он решил выступить в качестве продюсера. Сейчас у него достаточно для этого компетенций, так как он окончил магистратуру по направлению “медиаменеджмент”. Пока что о программе известно только то, что в ней будет рассказываться о еде и пользе, а площадкой для показа будет интернет-сайт.

Где сейчас актеры шоу “6 кадров”

ТВ,Доброе утро,Антон Привольнов,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,Первый канал,
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