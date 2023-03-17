Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Стендап-комик Варвара Щербакова рассказала о ненависти мужчин из-за внешности

Мира Маркина

Российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова стала героиней большого интервью Woman.ru. Звезда ТНТ откровенно рассказала о том, как изменились ее отношения с мужчинами после обретения популярности.

Стендап-комик рассказала о ненависти мужчин из-за внешности
Фото: Vk.com/varjauletelaVk.com/varjauletela

Щербакова имеет страницы в популярных социальных сетях. С популярностью в жизнь юмористки пришла и критика.

«В директе от мужчин я получаю много хейта», — рассказала девушка.

Критикуют в основном внешность Варвары. Щербакова отметила, что строго относилась к себе самой всегда. И съемки в «Женском стендапе» не изменили это.

Супруги стендап-комиков, которые стоически выдерживают шутки про себя

Также юмористка отметила, что женщины чаще всего пишут ей слова поддержки.

Ранее мы писали о госпитализации Димы Масленникова.

ТВ,Варвара Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий