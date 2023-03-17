Стендап-комик рассказала о ненависти мужчин из-за внешности

Российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова стала героиней большого интервью Woman.ru. Звезда ТНТ откровенно рассказала о том, как изменились ее отношения с мужчинами после обретения популярности.

Фото: Vk.com/varjauletela Vk.com/varjauletela

Щербакова имеет страницы в популярных социальных сетях. С популярностью в жизнь юмористки пришла и критика.

«В директе от мужчин я получаю много хейта», — рассказала девушка.

Критикуют в основном внешность Варвары. Щербакова отметила, что строго относилась к себе самой всегда. И съемки в «Женском стендапе» не изменили это.

Также юмористка отметила, что женщины чаще всего пишут ей слова поддержки.