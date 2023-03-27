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1 час назад

Комик Городницкий раскрыл секрет съемок «Comedy Баттл»

Мария Кимакович

Юморист Евгений Городницкий, участник команды КВН «Сборная МАИ», в эфире шоу «мАи подкасты» рассказал, как на самом деле снимается популярная комедийная программа «Comedy Баттл».

Комик Городницкий раскрыл секрет съемок «Comedy Баттл»
Фото: СоцсетиСоцсети

Комик признался, что график съемок очень плотный, что вносит некоторые сложности в подготовку к выступлениям.

Между полуфиналом и финалом шоу, по словам Городницкого, может быть лишь один день. И за это время необходимо подготовить материал, выучить его и отработать подачу. Это довольно сложно, признает комик.

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Напомним, что несмотря на сложный график съемок шоу, Евгений Городницкий принимал участие в «Comedy Баттл» три раза и дважды становился финалистом шоу.

Ранее комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?".

ТВ,Павел Воля,
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