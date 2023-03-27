Комик Городницкий раскрыл секрет съемок «Comedy Баттл»

Юморист Евгений Городницкий, участник команды КВН «Сборная МАИ», в эфире шоу «мАи подкасты» рассказал, как на самом деле снимается популярная комедийная программа «Comedy Баттл».
Комик признался, что график съемок очень плотный, что вносит некоторые сложности в подготовку к выступлениям.
Между полуфиналом и финалом шоу, по словам Городницкого, может быть лишь один день. И за это время необходимо подготовить материал, выучить его и отработать подачу. Это довольно сложно, признает комик.
Напомним, что несмотря на сложный график съемок шоу, Евгений Городницкий принимал участие в «Comedy Баттл» три раза и дважды становился финалистом шоу.