Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
22 минуты назад

Ведущий "Орла и решки" Антон Зайцев вспомнил, как ел голубей и тараканов

Мира Маркина

Телеведущий Антон Зайцев вспомнил, как во время съемок шоу ел голубей и тараканов, а также запивал желчью и кровью бьющееся сердце змеи. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ведущий "Орла и решки" вспомнил, как ел голубей и тараканов
Фото: СоцсетиСоцсети

Ведущий вспомнил самые необычные моменты съемок, в частности экзотические блюда, которые ему приходилось пробовать за границей. "Самым жутким и унизительным "лакомством" он назвал ската, которого ферментируют в собственной моче. По словам Зайцева, в Южной Корее его выдерживают два месяца в земле и варят.

Во Вьетнаме Антону пришлось попробовать сердце змеи, которое еще билось, запив желчью и кровью. Телеведущий вспомнил, что ел также кактус, жилы утки и череп кролика. В Китае его угостили голубями и мозгом свиньи, в Таиланде — черепом кролика, в Киргизии — собачьим жиром.

Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала страну, куда хочет вернуться

Больше всего Зайцев запомнил, как в Испании кормил шафраном буйловолов, из которых хозяин затем делал стейки. По словам ведущего, это было жестоко, но блюдо вышло вкусным.

Программа "Орел и решка" выходила с 2011 года одиннадцать лет. В феврале 2022 года она закрылась на неопределенный срок.

Ранее блогер Юлия Коваль, которая вела "Орла и решку" высказалась о трудностях на съемках программы.

ТВ,Антон Зайцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий