Ведущий "Орла и решки" вспомнил, как ел голубей и тараканов

Телеведущий Антон Зайцев вспомнил, как во время съемок шоу ел голубей и тараканов, а также запивал желчью и кровью бьющееся сердце змеи. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Ведущий вспомнил самые необычные моменты съемок, в частности экзотические блюда, которые ему приходилось пробовать за границей. "Самым жутким и унизительным "лакомством" он назвал ската, которого ферментируют в собственной моче. По словам Зайцева, в Южной Корее его выдерживают два месяца в земле и варят.

Во Вьетнаме Антону пришлось попробовать сердце змеи, которое еще билось, запив желчью и кровью. Телеведущий вспомнил, что ел также кактус, жилы утки и череп кролика. В Китае его угостили голубями и мозгом свиньи, в Таиланде — черепом кролика, в Киргизии — собачьим жиром.

Больше всего Зайцев запомнил, как в Испании кормил шафраном буйловолов, из которых хозяин затем делал стейки. По словам ведущего, это было жестоко, но блюдо вышло вкусным.