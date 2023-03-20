Коваль высказалась о сложностях на съемках «Орла и решки»

Блогерша Юлия Коваль была ведущей программы «Орел и решка» в 2020 году. В шоу «Дерзкая готовка» она рассказала, с какими сложностями сталкивалась во время работы.

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Однажды, вспомнила Коваль, ей пришлось из-за съемочного процесса пропустить день рождения сына. В то время они снимали выпуск в джунглях Индии, и девушка даже не смогла позвонить ребенку, чтобы поздравить.

Также блогерша сетовала на то, что ей приходилось много времени проводить в самолетах. По ее словам, далеко не всегда перелет казался ей безопасным из-за выбора не самых лучших авиакомпаний.