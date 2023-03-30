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Филипп Киркоров назвал уход Яны Рудковской из «Маски» главной потерей проекта

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Певец и один из членов жюри телешоу «Маска» (НТВ) Филипп Киркоров в комментарии для портала Prozvezd.info признался, чей уход из проекта расстроил его больше всего.

По словам звезды, разоблачение Яны Рудковской, скрывавшейся в костюме Лисенка, разочаровало его. О том, кто воплотил образ хищницы, Филипп догадался сразу.

«У Яны нет сильных вокальных данных, но она артистка. (...) Я осознавал, что шоу потеряет, если из него уйдет Лисенок», — признался Филипп Бедросович.

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Исполнитель заявил, что «никогда не простит себе» выбывание Рудковской из этого телепроекта.

Напомним, продюсера Яну Рудковскую разоблачили в третьем эпизоде четвертого сезона шоу.

Ранее мы рассказывали о сложностях шоу «Маска».

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