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59 минут назад

Стало известно, кто победил в шоу "Три аккорда"

Мира Маркина

На Первом канале показали финальный выпуск седьмого сезона популярного телевизионного шоу "Три аккорда".

Стало известно, кто победил в шоу "Три аккорда"
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

На протяжении всего сезона зрители выделяли Ларису Долину как лидера проекта. С первых же выпусков певица радовала их и членов жюри своими вокальными данными и креативным подходом к каждой конкурсной композиции.

Несмотря на то, что артистка зачастую довольно остро реагировала на любую критику, ей все же удалось обогнать других участников по количеству заработанных баллов.

С результатом в 202 балла Лариса Долина стала победителем шоу, оставив немного позади себя участников Валерия Еременко и Евгения Гора, набравших одинаковое количество баллов – 200.

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Третье место досталось Александру Олешко, он набрал 197 баллов. Приз жюри получила Екатерина Гусева, а "Золотой гитарный гриф" от радио "Шансон" – Настасья Самбурская. Евгений Гор был отмечен призом зрительских симпатий.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что участник "Маски" рассказал о трудностях на шоу.

ТВ,Евгений Гор,Валерий Еременко,Лариса Долина,Александр Олешко,Екатерина Гусева,Павел Воля,Настасья Самбурская,Первый канал,
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