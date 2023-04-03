Стало известно, кто победил в шоу "Три аккорда"

На Первом канале показали финальный выпуск седьмого сезона популярного телевизионного шоу "Три аккорда".

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

На протяжении всего сезона зрители выделяли Ларису Долину как лидера проекта. С первых же выпусков певица радовала их и членов жюри своими вокальными данными и креативным подходом к каждой конкурсной композиции.

Несмотря на то, что артистка зачастую довольно остро реагировала на любую критику, ей все же удалось обогнать других участников по количеству заработанных баллов.

С результатом в 202 балла Лариса Долина стала победителем шоу, оставив немного позади себя участников Валерия Еременко и Евгения Гора, набравших одинаковое количество баллов – 200.

Третье место досталось Александру Олешко, он набрал 197 баллов. Приз жюри получила Екатерина Гусева, а "Золотой гитарный гриф" от радио "Шансон" – Настасья Самбурская. Евгений Гор был отмечен призом зрительских симпатий.