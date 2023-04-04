Раскрыты детали нового шоу Воли

16 апреля на ТНТ состоится премьера новой программы «Шоу Воли». Создателем этой авторского юмористического проекта стал Павел Воля, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ТНТ.
Шоу станет первым авторским проектом на канале и будет выходить в 22:00 еженедельно. Главный концепт проекта – подведение итогов недели в юмористическом ключе и их обсуждение.
«Будут приходить как звезды, так и обычные люди, как в зрительный зал, так и гостями», – подчеркнул Воля.
По словам Павла, ему всегда хотелось сделать живое, сиюминутное, актуальное телевидение с юмором. Он считает канал ТНТ лучшим местом для реализации своей задумки.
«Это давно витало в воздухе, и в итоге выкристаллизовалось в такой проект», – подчеркнул продюсер проекта Константин Обухов.
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