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38 минут назад

Раскрыты детали нового шоу Павла Воли

Катерина Саломе

16 апреля на ТНТ состоится премьера новой программы «Шоу Воли». Создателем этой авторского юмористического проекта стал Павел Воля, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ТНТ.

Раскрыты детали нового шоу Воли
Фото: Кадр из шоу "Comedy Club"Кадр из шоу "Comedy Club"

Шоу станет первым авторским проектом на канале и будет выходить в 22:00 еженедельно. Главный концепт проекта – подведение итогов недели в юмористическом ключе и их обсуждение.

«Будут приходить как звезды, так и обычные люди, как в зрительный зал, так и гостями», – подчеркнул Воля.

Павел Воля заменит "Вечернего Урганта" с новым шоу

По словам Павла, ему всегда хотелось сделать живое, сиюминутное, актуальное телевидение с юмором. Он считает канал ТНТ лучшим местом для реализации своей задумки.

«Это давно витало в воздухе, и в итоге выкристаллизовалось в такой проект», – подчеркнул продюсер проекта Константин Обухов.

Ранее мы писали о том, кто победил в шоу "Три аккорда".

ТВ,Константин Обухов,Павел Воля,
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