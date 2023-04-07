Комик Илья Соболев будет вести новое шоу Павла Воли на ТНТ

Новое вечернее шоу на ТНТ комик Павел Воля будет вести вместе с коллегой Ильей Соболевым. Об этом пишут на сайте "Вокруг ТВ".

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На телеканале ТНТ идет работа над новым проектом. Он по формату напоминает программу "Вечерний Ургант", которую раньше выпускал Первый канал. Шоу планируют запустить 16 апреля в 22:00.

В программе резидент Comedy Club будет говорить на актуальные темы с приглашенными звездами, а также вести интерактивные рубрики. С Соболевым, который станет напарником Воли, комик дружит много лет.