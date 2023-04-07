Комик Илья Соболев будет вести новое шоу Павла Воли на ТНТ

Новое вечернее шоу на ТНТ комик Павел Воля будет вести вместе с коллегой Ильей Соболевым. Об этом пишут на сайте "Вокруг ТВ".
На телеканале ТНТ идет работа над новым проектом. Он по формату напоминает программу "Вечерний Ургант", которую раньше выпускал Первый канал. Шоу планируют запустить 16 апреля в 22:00.
В программе резидент Comedy Club будет говорить на актуальные темы с приглашенными звездами, а также вести интерактивные рубрики. С Соболевым, который станет напарником Воли, комик дружит много лет.
Ранее "Рамблер" собрал неизвестные факты о Павле Воле.