$79.50+0.1487.10+0.37
43 минуты назад

Комик Илья Соболев будет вести новое шоу Павла Воли на ТНТ

Мира Маркина

Новое вечернее шоу на ТНТ комик Павел Воля будет вести вместе с коллегой Ильей Соболевым. Об этом пишут на сайте "Вокруг ТВ".

Комик Илья Соболев будет вести новое шоу Павла Воли на ТНТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На телеканале ТНТ идет работа над новым проектом. Он по формату напоминает программу "Вечерний Ургант", которую раньше выпускал Первый канал. Шоу планируют запустить 16 апреля в 22:00.

В программе резидент Comedy Club будет говорить на актуальные темы с приглашенными звездами, а также вести интерактивные рубрики. С Соболевым, который станет напарником Воли, комик дружит много лет.

Павел Воля заменит "Вечернего Урганта" с новым шоу

Ранее "Рамблер" собрал неизвестные факты о Павле Воле.

ТВ,Илья Соболев,Павел Воля,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий