«Двух слов связать не может!»: Гагарина — о травле на «Голосе»

На съемках YouTube-шоу МузLoft певица призналась, что пережила очень сложный период, когда впервые оказалась в роли наставницы в музыкальном шоу «Голос».

© РИА Новости

Полина Гагарина, за несколько месяцев до этого занявшая второе место на «Евровидении», сменила в кресле наставницы знаменитого проекта певицу Пелагею. Увы, ей не удалось избежать сравнений с предшественницей.

Гагарина вспоминает, что поклонники шоу были, мягко говоря, не в восторге от такой замены и требовали вернуть Пелагею.

«Двух слов связать не может!.. Кого вы позвали!», — писали зрители после первого эфира с Гагариной в роли наставницы.

Полина призналась, что очень переживала из-за нападок зрителей и настоящей агрессии в ее сторону. Певица рыдала и не понимала, за что ее травят.