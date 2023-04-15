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«Двух слов связать не может!»: Полина Гагарина вспомнила о травле на шоу «Голос»

На съемках YouTube-шоу МузLoft певица призналась, что пережила очень сложный период, когда впервые оказалась в роли наставницы в музыкальном шоу «Голос».

«Двух слов связать не может!»: Гагарина — о травле на «Голосе»
© РИА Новости

Полина Гагарина, за несколько месяцев до этого занявшая второе место на «Евровидении», сменила в кресле наставницы знаменитого проекта певицу Пелагею. Увы, ей не удалось избежать сравнений с предшественницей.

Гагарина вспоминает, что поклонники шоу были, мягко говоря, не в восторге от такой замены и требовали вернуть Пелагею.

«Двух слов связать не может!.. Кого вы позвали!», — писали зрители после первого эфира с Гагариной в роли наставницы.

Полина призналась, что очень переживала из-за нападок зрителей и настоящей агрессии в ее сторону. Певица рыдала и не понимала, за что ее травят.

Полина Гагарина: биография, карьера и личная жизнь

Однако, с течением времени все встало на свои места, а Гагарина быстро освоилась в новой для себя роли наставницы проекта.

Ранее Полина Гагарина оскорбила рэпера Басту на шоу «Голос».

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