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Певица Полина Гагарина оскорбила рэпера Басту на шоу «Голос»

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Певица Полина Гагарина учинила очередной скандал на проекте

«Голос». Она снова сцепилась с коллегой, рэпером Бастой.

Конфликт случился из-за выступления одного из участников шоу Евгения Синицина, который исполнял композицию «Романс» на слепых прослушиваниях. На него обратили внимание все наставники, однако Гагарина оказалась заблокированной.

Гагарина подралась с Бастой на съемках «Голоса»

Артистка отреагировала бурно, сказав, что у нее сейчас трагедия, и что она готова была бороться за выбранного участника. «Как так? Что за собака это сделала?» — недоумевала звезда.

В ответ Баста заявил, что прямо «собакой» он себя не назвал бы. «Мерзавец? Да. Но не собака. Хотя поскольку я люблю собак, для меня это комплимент», — отшутился музыкант.

Ранее мы писали о том, что Гагарина высказала желание уйти с проекта «Голос».

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