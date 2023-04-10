Певица Полина Гагарина оскорбила рэпера Басту на шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина учинила очередной скандал на проекте
«Голос». Она снова сцепилась с коллегой, рэпером Бастой.
Конфликт случился из-за выступления одного из участников шоу Евгения Синицина, который исполнял композицию «Романс» на слепых прослушиваниях. На него обратили внимание все наставники, однако Гагарина оказалась заблокированной.
Артистка отреагировала бурно, сказав, что у нее сейчас трагедия, и что она готова была бороться за выбранного участника. «Как так? Что за собака это сделала?» — недоумевала звезда.
В ответ Баста заявил, что прямо «собакой» он себя не назвал бы. «Мерзавец? Да. Но не собака. Хотя поскольку я люблю собак, для меня это комплимент», — отшутился музыкант.
Ранее мы писали о том, что Гагарина высказала желание уйти с проекта «Голос».