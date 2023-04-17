Комик Стахович раскрыл размер гонорара

Комикам, которые работают в "Stand Up на ТНТ", платят 100 тысяч рублей за монолог. Об этом участник шоу Алексей Стахович рассказал журналисту Карену Адамяну для его YouTube-канала.

© Кадр из шоу "Макарена"

По словам юмориста, комики в проекте "Stand Up на ТНТ" зарабатывают одинаково в зависимости от того, насколько они популярны. За один монолог в эфире юмористы получают 100 тысяч рублей. Предварительно за сезон проводят еще шесть технических вечеринок, гонорар за участие в каждой из них — 50 тысяч рублей.