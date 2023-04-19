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40 минут назад

Стало известно, кто может заменить ведущего Дмитрия Диброва в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Мира Маркина

Вместо Дмитрия Диброва ведущей программы "Кто хочет стать миллионером?" может стать певица Юлианна Караулова. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Выяснилось, кто будет вести "Кто хочет стать миллионером?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2017 году исполнительница участвовала в программе вместе с телеведущим Тимуром Соловьевым, они выиграли главный приз — три миллиона рублей.

О том, что "Кто хочет стать миллионером?" вернется в сетку вещания Первого канала, стало известно 11 апреля. Новый выпуск покажут 29 апреля.

За что победитель "Кто хочет стать миллионером?" получил 2 года тюрьмы

Интеллектуальное шоу, как и некоторые другие развлекательные передачи, например "Вечерний Ургант" и "Точь-в-точь", временно перестали выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что шоу постепенно будут возвращаться в эфир.

Ранее "Рамблер" писал о перезапуске шоу "Кто хочет стать миллионером?".

ТВ,Тимур Соловьев,Юлианна Караулова,Константин Эрнст,Дмитрий Дибров,Первый канал,
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