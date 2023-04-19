Выяснилось, кто будет вести "Кто хочет стать миллионером?"

Вместо Дмитрия Диброва ведущей программы "Кто хочет стать миллионером?" может стать певица Юлианна Караулова. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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В 2017 году исполнительница участвовала в программе вместе с телеведущим Тимуром Соловьевым, они выиграли главный приз — три миллиона рублей.

О том, что "Кто хочет стать миллионером?" вернется в сетку вещания Первого канала, стало известно 11 апреля. Новый выпуск покажут 29 апреля.

Интеллектуальное шоу, как и некоторые другие развлекательные передачи, например "Вечерний Ургант" и "Точь-в-точь", временно перестали выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что шоу постепенно будут возвращаться в эфир.