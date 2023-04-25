Комик Илья Соболев покинул шоу Stand Up на ТНТ, поскольку его заставили выбрать между этой программой и Comedy Club. Об этом он рассказал коллеге Ивану Абрамову в его видео на YouTube.

По словам Соболева, в Stand Up на ТНТ заявили, что ему необходимо выбрать, в каком из шоу работать. Комик заверил, что сможет выступать в обеих программах, но коллег из Stand Up это не устроило. Тогда Илья сделал выбор в пользу Comedy Club.