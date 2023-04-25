$81.55+0.2890.03+0.57

Комик Илья Соболев объяснил, почему ушел из Stand Up на ТНТ

Комик Илья Соболев покинул шоу Stand Up на ТНТ, поскольку его заставили выбрать между этой программой и Comedy Club. Об этом он рассказал коллеге Ивану Абрамову в его видео на YouTube.

По словам Соболева, в Stand Up на ТНТ заявили, что ему необходимо выбрать, в каком из шоу работать. Комик заверил, что сможет выступать в обеих программах, но коллег из Stand Up это не устроило. Тогда Илья сделал выбор в пользу Comedy Club.

Иван Абрамов предположил, что дело было в позиционировании Stand Up на ТНТ: шоу стремилось к тому, чтобы некоторых комиков зрители не могли увидеть больше ни в одном проекте.

Комик Илья Соболев рассказал, что в компаниях всех смешит его жена, а не он

Ранее Илья Соболев начал вести "Шоу Воли" на ТНТ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий