Леонид Якубович, который 32 года ведет программу Первого канала "Поле чудес", до последнего не знает темы программ и не работает по сценарию. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.

По словам ведущего, задания для участников он получает в концерте за минуту до начала съемки в студии. Якубович говорит, что конверт открывают уже при нем, а рекомендовать темы выпусков он может только тогда, когда готовится спецпроект.

Ведущий подчеркивает, что приглашают участников в студию только по анкетам, которые они заполнили на сайте. Якубович знакомится с ними за несколько минут до начала съемки, спрашивая, что им хотелось бы обсудить в программе: семью, работу и т. д. Заранее заготовленного сценария ни у одного эпизода нет.

Леонид Якубович также заверил, что подарки команде проекта участники привозят сами, а слухи о том, что их перед съемкой им выдают организаторы, не соответствуют действительности. Аналогично, говорит ведущий, в в зале нет подсадных зрителей: