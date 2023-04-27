Певица Согдиана рассказала, как выбыла из «Фабрики звезд» из-за Зары
Участница «Фабрики звезд 6» певица Согдиана в интервью телеведущей Яне Чуриковой рассказала, как переживала, когда выбыла из шоу.
В выпуске, который стал для Согдианы последним, голоса зрителей разделились между ней, Зарой, Романом Архиповым. Больше всех голосов набрала Зара, а ей уже предложили выбирать между Архиповым и Согдианой. Зара выбрала Романа Архипова, отправив Согдиану домой.
По словам Согдианы, Зара дружила с Романом и "так сложились обстоятельства".
При этом Согдиана рассказала, что с Зарой она не конфликтовала на шоу, но конкуренция была между всеми участниками.
Согдиана также рассказала, что ей было очень страшно вылетать из шоу и возвращаться в обычную жизнь. Ей было сложно привыкнуть к тому, что теперь нужно находиться в закрытом пространстве без камер. Три недели артистка не могла спать.
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