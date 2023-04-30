Телеведущая Анфиса Чехова в последние годы появляется на экранах все реже. Она объснила, почему почти не работает в телевизионных проектах, изданию The Voice .

По словам ведущей, ей поступает много предложений о сотрудничестве, и она может позволить себе оценивать их избирательно. Чеховой важно вести только такие проекты, которые транслируют идеи, близкие ей самой, а также быть полезной людям.