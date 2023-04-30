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Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, почему редко соглашается на телепроекты

Телеведущая Анфиса Чехова в последние годы появляется на экранах все реже. Она объснила, почему почти не работает в телевизионных проектах, изданию The Voice.

По словам ведущей, ей поступает много предложений о сотрудничестве, и она может позволить себе оценивать их избирательно. Чеховой важно вести только такие проекты, которые транслируют идеи, близкие ей самой, а также быть полезной людям.

Анфиса Чехова также отметила, что при работе телеведущей приходится полностью Подчиняться продюсерам и следовать их указаниям. Ей не нравится такой вид взаимодействия.

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