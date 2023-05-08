Куда пропал Вадим Галыгин и чем занимается главный комик двухтысячных

8 мая 47-й день рождения празднует один из самых ярких комиков России Вадим Галыгин. Чем сейчас занимается эпатажный резидент Comedy Club.

В 2005 году белорусский парень Вадим Галыгин попал в Comedy Club, после долгих лет игры в КВН. Именно тогда вся страна узнала его под псевдонимом Вадим "Рэмбо" Галыгин.

Будучи резидентом, Галыгин участвовал в целом списке номеров, которые стали культовыми. Часто Вадим появлялся на сцене с Тимуром Батрутдиновым и Дмитрием Люськом Сорокиным и их дуэты стали невероятно популярными.

Вскоре неожиданно для всех Галыгин ушел из передачи, начав собственный бизнес. Долгое время о Галыгине не говорили в широких кругах, но на самом деле комик не переставал работать: он вел проект «Очень русское ТВ», играл в мюзикле «Призрак мыльной оперы», стал участником телевизионного шоу «Две звезды», начал вести развлекательное телешоу «Люди, кони, кролики и домашние ролики».

В 2010-м на телеканале СТС стартовал новый авторский проект Вадима под названием «Галыгин.ру» с элементами реалити, стендапа и ситкома.

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В 2011 году Галыгин снова вернулся в Comedy Club и сделал еще много запоминающихся миниатюр, снова заработав симпатии зрителей. Вадим смешил зрителей на сцене Камеди до 2015 года.

Какое-то время Галыгин долго не появлялся на экранах, а потом сразу же «выстрелил» на Первом канале в роли ведущего абсолютно нового для него проекта. С 23 сентября 2022 года комик ведет шоу «Фантастика» на «Первом канале», а недавно зрители оценили Вадима Павловича как замену Александру Маслякову в КВН.