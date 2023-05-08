Роман Архипов рассказал о сексе на "Фабрике звезд"

Певец Роман Архипов , который участвовал в шестом сезоне музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд", вспомнил о сексуальном контакте на проекте. Об этом и об опыте других участников он рассказал в интервью Яне Чуриковой.

По словам Архипова, участники "Фабрики звезд" вступали в интимную связь друг с другом. Он предполагает, что чаще всего это происходило, когда их вывозили в санатории или дома отдыха.

У самого Архипова тоже был секс с коллегой по проекту — ее имя он не назвал. Певец рассказал, что их связь осталась тайной, а произошла она в комнате Звездного дома, в которой стоял микрофон. Выбор места был обусловлен тем, что в этом помещении была всего одна камера, снимавшая портрет.