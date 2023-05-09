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На российском телевидении покажут драму "Катюша"

Многосерийная военная драма "Катюша" выйдет на телеканале "Россия" 9 мая. Режиссером проекта стал Илья Казаков, а главных героев сыграли Карина Разумовская, Павел Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Анна Балобанова и другие.

На российском телевидении покажут драму "Катюша"
© Кадр из фильма "Катюша"

Многосерийный фильм рассказывает историю о том, как боец Егор Петров потерял память, когда выполнял задание разведгруппы, а затем стал командиром инженерно-санитарной роты, где служат собаки и их инструкторы. Герой учится работать с другими бойцами и ищет информацию о собственном прошлом.

Режиссер Илья Казаков рассказал, что стремился создать и поддерживать нужную атмосферу на съемочной площадке. Погрузиться в события сюжета актерам помогали цитаты из книг "Сто суток войны" и "Живые и мертвые" Константина Симонова, а также из его стихов.

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Фильм снимали в Минске и его окрестностях, а также в Ялте и Санкт-Петербурге.

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