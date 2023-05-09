На российском телевидении покажут драму "Катюша"

© Кадр из фильма "Катюша"

Многосерийный фильм рассказывает историю о том, как боец Егор Петров потерял память, когда выполнял задание разведгруппы, а затем стал командиром инженерно-санитарной роты, где служат собаки и их инструкторы. Герой учится работать с другими бойцами и ищет информацию о собственном прошлом.

Режиссер Илья Казаков рассказал, что стремился создать и поддерживать нужную атмосферу на съемочной площадке. Погрузиться в события сюжета актерам помогали цитаты из книг "Сто суток войны" и "Живые и мертвые" Константина Симонова, а также из его стихов.