Актер Долинский рассказал, почему ушел с ТВ

Российский актер и телеведущий Владимир Долинский рассказал в беседе с «Аргументами и фактами», почему решил уйти с телевидения.

Зрители помнят актера как ведущего популярной кулинарной передачи «Лакомый кусочек». Именно эта популярность и стала главной причиной.

«К сожалению, из кулинарной передачи мне пришлось уйти. Потому что меня стали воспринимать как кулинара. Я начал получать меньше приглашений в кино и театр», — объяснил свое решение Владимир Долинский.

Также актер рассказал, что иногда кулинарные советы у него просили самые разные люди. Даже гаишники на дорогах останавливали именно с этой целью.

Сейчас Владимир Долинский предпочитает готовить самые простые блюда, чтобы больше времени оставалось на разговоры с гостями.