$77.20+1.3284.25+1.36

Актер Долинский рассказал, почему ушел с ТВ

Российский актер и телеведущий Владимир Долинский рассказал в беседе с «Аргументами и фактами», почему решил уйти с телевидения.

Актер Долинский рассказал, почему ушел с ТВ
© РИА Новости

Зрители помнят актера как ведущего популярной кулинарной передачи «Лакомый кусочек». Именно эта популярность и стала главной причиной.

«К сожалению, из кулинарной передачи мне пришлось уйти. Потому что меня стали воспринимать как кулинара. Я начал получать меньше приглашений в кино и театр», — объяснил свое решение Владимир Долинский.

Также актер рассказал, что иногда кулинарные советы у него просили самые разные люди. Даже гаишники на дорогах останавливали именно с этой целью.

Сейчас Владимир Долинский предпочитает готовить самые простые блюда, чтобы больше времени оставалось на разговоры с гостями.

Якубович рассказал, как снимают выпуски шоу "Поле чудес"

Ранее стало известно, что стилист Влад Лисовец вернется на телевидение после долго перерыва с шоу «Модный vs Народный».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий