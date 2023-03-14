Российский стилист Влад Лисовец рассказал «ФедералПресс» о новом шоу, ради которого решил вернуться на телевидение.

Первый выпуск программы о моде «Модный vs Народный» будет показан в эфире уже 18 марта. Соведущей Лисовца станет народная артистка, исполнительница Надежда Бабкина.

«Надежда Бабкина – народная, абсолютная любимица, и я – человек из фэшн-индустрии, у которого своеобразный вкус. Проект будет на контрасте», – рассказал стилист.

Телеведущий признался: несмотря на споры с соведущей, ему очень интересно работать над проектом. Ведь он не только об одежде, но и об изменениях в жизни героинь, оказавшихся в студии.

«Эфиры хорошо зайдут аудитории, потому что они и добрые, и дерзкие, иногда скандальные», – добавил он.