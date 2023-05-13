У Басты случилась истерика из-за участницы шоу «Голос»

Басту испугала песня участницы команды Владимира Преснякова на шоу «Голос»
Подопечная Владимира Преснякова сумела очень удивить артиста, пишет издание StarHit.
В музыкальном шоу проходят этапы «Нокаутов», в которых участники соревнуются между собой за право остаться в проекте.
Владимир Пресняков посвятил выступления своих подопечных музыкальной передаче «Фабрика звезд», композиции исполнителей которой представили на суд наставников и зрителей участники его команды. Правда, знакомые песни были представлены в других интерпретациях.
Так, например, участница Эльмира исполнила песню «Про любовь» в стиле треш-металл, чем невероятно удивила наставников и зрителей.
Композиция вызвала настоящую истерику у Басты, который признался, что аранжировка его поначалу даже испугала.
В итоге, перестав кричать и корчить гримасы, Баста заявил, что песня в таком исполнении произвела на него большое впечатление.
Ранее стало известно, что финалистку "Голоса. Дети" преследовал взрослый фанат