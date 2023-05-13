У Басты случилась истерика из-за участницы шоу «Голос»

Подопечная Владимира Преснякова сумела очень удивить артиста, пишет издание StarHit.

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В музыкальном шоу проходят этапы «Нокаутов», в которых участники соревнуются между собой за право остаться в проекте.

Владимир Пресняков посвятил выступления своих подопечных музыкальной передаче «Фабрика звезд», композиции исполнителей которой представили на суд наставников и зрителей участники его команды. Правда, знакомые песни были представлены в других интерпретациях.

Так, например, участница Эльмира исполнила песню «Про любовь» в стиле треш-металл, чем невероятно удивила наставников и зрителей.

Композиция вызвала настоящую истерику у Басты, который признался, что аранжировка его поначалу даже испугала.

В итоге, перестав кричать и корчить гримасы, Баста заявил, что песня в таком исполнении произвела на него большое впечатление.