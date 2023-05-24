Звезда КВН рассказала, как хотела бросить карьеру

Юмористка и бывшая звезда КВН Ольга Картункова рассказала о том, как хотела бросить карьеру комика. Об этом она сообщила в шоу "Подкаст Абрамова" на YouTube.

Своему коллеге Ивану Абрамову она призналась, что думала о завершении карьеры юмористки. Это произошло после того, как она начиталась оскорблений в свой адрес в социальных сетях. Раньше Картункова регулярно читала, что о ней пишут люди.

Из-за негатива она хотела бросить карьеру и торговать на рынке. Однако пересилила себя и продолжила выступать на сцене. С тех пор она регулярно говорит людям о том, чтобы они были аккуратнее со словами в социальных сетях.