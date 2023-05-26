ТНТ и Первый канал планируют совместное юмористическое шоу

Первый канал и ТНТ, конфликтовавшие из-за шоу "Игра", которое посчитали плагиатом КВН, работают над совместным юмористическим проектом. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

Новую программу будут производить ТНТ и компания "АМиК", которая выпускает КВН. Предприятия подписали соглашение о совместном производстве развлекательного контента.

"Первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, в котором соревнуются команды из разных городов России", — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Победителя шоу будут награждать 10 миллионами рублей.

Первой попыткой ТНТ создать программу кавээновского формата было шоу "Игра" в 2021 году. В нем соревновались 12 команд, которые разыгрывали между собой 30 миллионов рублей. Ведущий КВН Александр Масляков посчитал программу калькой с КВН, а ее создателей неблагодарными оригинальной игре. Шоу перестало выходить в пандемию коронавируса, но и после нее не вернулось в эфир.

Сотрудничеству с ТНТ Масляков рад. Этот канал, по словам его директора Тины Канделаки, лидирует в жанре юмора, а значит новая программа может стать площадкой для развития молодых комиков.