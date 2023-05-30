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Телеведущая Елена Летучая рассказала, как относится к закрепившемуся за ней образу "Ревизорро"

Телеведущая Елена Летучая у многих ассоциируется с шоу "Ревизорро", которое вела с 2014 по 2016 год. Об отношении к созданному в нем образу она рассказала "Вечерней Москве".

Летучая рассказала, как относится к образу "Ревизорро"
© РИА Новости

По словам Летучей, ей нравится образ строгой леди. Она самостоятельно придумала, что на экране должна носить сдержанную одежду, красить губы красной помадой и убирать волосы в пучок.

Первый сезон ведущая полностью снималась в своей одежде и сама контролировала внешний вид. Когда другие люди пробуют копировать тот образ, Летучей приятно. Прочные ассоциации с ролью "Ревизорро" тоже не вызывают у нее негативных эмоций:

"Многие до сих пор думают, что я всегда держу наготове чемоданчик и пару белых перчаток. Меня это веселит и нисколько не раздражает".

Телеведущая Елена Летучая вспомнила, как на нее напали во время съемок шоу "Ревизорро"

Ранее Елена Летучая рассказала о смертельно опасном случае из жизни.

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