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Зрители шоу «Голос» раскритиковали победительницу проекта

Победу в 11 сезоне популярного музыкального шоу одержала участница команды Полины Гагариной Виктория Соломахина. Вместе с ней в финале за победу в проекте боролись Эльмира Диваева, Людмила Серебрякова и Ирина Сыщикова.

Зрители шоу «Голос» требуют закрыть проект
© РИА Новости

Виктории удалось одержать победу, однако, не все поклонники проекта остались довольны результатом. Мнение они высказывают в социальных сетях.

Многие зрители обвинили организаторов шоу в нечестности, отметив, что результаты голосования попросту подтасованы.

В частности, некоторые поклонники шоу обратили внимание на тот факт, что конверт с именем победительницы вынесли тогда, когда еще продолжалось зрительское голосование.

Многие отметили, что вокальные данные победительницы были подобраны под ее наставницу Полину Гагарину и посетовали на то, что «всех приличных исполнителей попросту слили».

Кадры с Ларисой Гузеевой, которые стали мемом

Большинство зрителей пришли к общему мнению, что шоу за годы своего существования изменилось не в лучшую стороны и, возможно, стоит уже закрыть проект.

Ранее звезда «Фабрики звезд» рассказал о самом неприятном случае на шоу.

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