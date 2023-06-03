Зрители шоу «Голос» требуют закрыть проект

Победу в 11 сезоне популярного музыкального шоу одержала участница команды Полины Гагариной Виктория Соломахина. Вместе с ней в финале за победу в проекте боролись Эльмира Диваева, Людмила Серебрякова и Ирина Сыщикова.

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Виктории удалось одержать победу, однако, не все поклонники проекта остались довольны результатом. Мнение они высказывают в социальных сетях.

Многие зрители обвинили организаторов шоу в нечестности, отметив, что результаты голосования попросту подтасованы.

В частности, некоторые поклонники шоу обратили внимание на тот факт, что конверт с именем победительницы вынесли тогда, когда еще продолжалось зрительское голосование.

Многие отметили, что вокальные данные победительницы были подобраны под ее наставницу Полину Гагарину и посетовали на то, что «всех приличных исполнителей попросту слили».