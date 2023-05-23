Кадры с Ларисой Гузеевой, которые стали мемом
Телеведущая Лариса Гузеева начинала свою карьеру в кино, но прославилась благодаря тому, что стала ведущей программы "Давай поженимся!". Программа выходила на телевидении с 2008 года. Пока что официально неизвестно, вернется ли она в эфир.
23 мая Ларисе Гузеевой исполняется 63 года. В честь этого "Рамблер" собрал кадры с ней, которые стали мемами. Дело в том, что ведущая демонстрирует разнообразный спектр эмоций, которыми можно выразить злость, негодование, удивление и любопытство.
Помимо мемов с выражением лица Лариса Гузеева запомнилась зрителям своими фразами о мужчинах, отношениях и браке. Все это она говорила в эфире шоу, а позже выражения вошли в ее "фонд золотых цитат". Публикуем самые лучшие из них:
- "...и принц где-то начесывает хвост белого коня и к вам не торопится..."
- "Больше не слушайтесь бабушек. Они, знаете, сами наколбасят по жизни, а потом изображают перед нами, что они таки прям все одуванчики"
- "Замужем не значит мертвая!"
- "А какую Вы хотите жену? Ну, купите надувную!"
- "Ох и помотало же тебя по чужим кроватям!"
- "В 40 лет вариантов практически нет! Если вы только не Анжелика Варум!"
- "Мне очень нравится мое имя. Мне кажется, все Ларисы - красивые, умные, просто потрясающие женщины!"