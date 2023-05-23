Телеведущая Лариса Гузеева начинала свою карьеру в кино, но прославилась благодаря тому, что стала ведущей программы "Давай поженимся!". Программа выходила на телевидении с 2008 года. Пока что официально неизвестно, вернется ли она в эфир.

23 мая Ларисе Гузеевой исполняется 63 года. В честь этого "Рамблер" собрал кадры с ней, которые стали мемами. Дело в том, что ведущая демонстрирует разнообразный спектр эмоций, которыми можно выразить злость, негодование, удивление и любопытство.

Помимо мемов с выражением лица Лариса Гузеева запомнилась зрителям своими фразами о мужчинах, отношениях и браке. Все это она говорила в эфире шоу, а позже выражения вошли в ее "фонд золотых цитат". Публикуем самые лучшие из них: