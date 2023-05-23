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Кадры с Ларисой Гузеевой, которые стали мемом

Телеведущая Лариса Гузеева начинала свою карьеру в кино, но прославилась благодаря тому, что стала ведущей программы "Давай поженимся!". Программа выходила на телевидении с 2008 года. Пока что официально неизвестно, вернется ли она в эфир.

23 мая Ларисе Гузеевой исполняется 63 года. В честь этого "Рамблер" собрал кадры с ней, которые стали мемами. Дело в том, что ведущая демонстрирует разнообразный спектр эмоций, которыми можно выразить злость, негодование, удивление и любопытство.

Помимо мемов с выражением лица Лариса Гузеева запомнилась зрителям своими фразами о мужчинах, отношениях и браке. Все это она говорила в эфире шоу, а позже выражения вошли в ее "фонд золотых цитат". Публикуем самые лучшие из них:

  • "...и принц где-то начесывает хвост белого коня и к вам не торопится..."
  • "Больше не слушайтесь бабушек. Они, знаете, сами наколбасят по жизни, а потом изображают перед нами, что они таки прям все одуванчики"
  • "Замужем не значит мертвая!"
  • "А какую Вы хотите жену? Ну, купите надувную!"
  • "Ох и помотало же тебя по чужим кроватям!"
  • "В 40 лет вариантов практически нет! Если вы только не Анжелика Варум!"
  • "Мне очень нравится мое имя. Мне кажется, все Ларисы - красивые, умные, просто потрясающие женщины!"
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