Как Регина Тодоренко стала ведущей телешоу

Регина Тодоренко попробовала себя в качестве певицы, актрисы, композитора, модели и блогера. И даже — отучилась на режиссера. Но наибольшую известность ей принесла работа телеведущей.

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14 июня Регине исполняется 33 года. В честь этого «Рамблер» рассказывает, как девушка попала на ТВ и начала карьеру ведущей.

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Артистичная и харизматичная Регина еще в детстве начала тяготеть к творчеству. Она пела, играла на фортепиано, выступала в школьном театре «Балаганчик» — часто в главных ролях. После школы Регина поступила на факультет транспорта и технологий, однако любовь к самовыражению победила: она отчислилась и в итоге выбрала специальность, связанную с режиссурой и шоу-бизнесом.

Карьеру телеведущей она начала в 2007 году — во время своего студенчества. Девушка стала ведущей телевизионного конкурса «Золотая десятка», где встретила продюсера шоу «Фабрика звезд» Наталью Могилевскую. Именно Могилевская открыла Регине дорогу к музыкальной индустрии.

Однако наибольшую известность Регине Тодоренко принесла работа в ТВ-проекте «Орел и решка», куда девушка попала в 2014 году. Первый выпуск с ней в качестве ведущей был снят на Мальдивах.

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По словам самой Регины, ей повезло больше, чем остальным ведущим шоу, ведь уже в первый раз ей досталась золотая карта и возможность пожить красиво. Регина Тодоренко отмечала, что очень любит эту шоу за импровизацию, импульсивность и естественность.

На «Орле и решке» деятельность Регины в качестве телеведущей не закончилась. В 2017 году ей довелось вести передачу «Мейкаперы» на канале «Пятница» вместе со стилистом Владом Лисовцом.

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После этого на телеканале стала выходить женская вечерняя программа «Пятница с Региной», где девушка обсуждала с другими звездами во многом личные и даже провокационные темы. Однако формат не подошел для «Пятницы» и шоу перенесли в интернет.

После того, как Регина Тодоренко стала мамой, она начала вести телевизионную программу «Регина + 1». Там она поднимала вопросы, которые касались воспитания детей. В 2021 году Регина недолгое время была соведущей проекта «ТикТок Талант», где участники демонстрировали свои творческие таланты.