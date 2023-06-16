Стала известна судьба ребят, участвовавших в шоу "Голос.Дети"

О том, как сложилась судьба детей, участвовавших в разных сезонах популярного телепроекта "Голос.Дети", пишет издание KP.RU.

© Кадр из телепередачи "Голос.Дети"

Победителем третьего сезона шоу талантов "Голос.Дети" стал Данил Плужников. За несколько лет он перенес около десяти операций из-за редкого генетического заболевания, из-за которого деформируются суставы и нарушается рост костей.

«Мне поставили аппарат Илизарова — он и корректирует, и удлиняет конечности. Я вылечил одну ногу и продолжаю долечивать вторую», — объяснил Данил Плужников.

Впереди у него еще несколько операций, благодаря которым он сможет передвигаться без боли.

Победительница первого сезона Алиса Кожикина участвовала в «Детском Евровидении», где сумела занять пятое место. Сейчас она пишет песни, активно выступает и занимается озвучкой мультиков.

Сабина Мустаева, выигравшая во втором сезоне, поступила в варшавский лицей имени Яна III Собеского на музыкально-театральное отделение. В Польше она также участвовала в аналогичном шоу и сумела дойти до до полуфинала.