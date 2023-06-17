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"Он стоит голый": комик Гурам Амарян о стендапе коллеги Дениса Дорохова

Комик Денис Дорохов раздевался на сцене во время стендап-концерта. Об этом на шоу "Кстати" рассказал его коллега Гурам Амарян.

"Он стоит голый": комик Амарян о стендапе коллеги Дорохова
© Соцсети

Дорохов, по собственным словам, занимается стендапом для души и периодически говорит на серьезные темы, "старается некий психоанализ делать". Ему важно обсуждать со зрителями то, что их волнует, и видеть счастливые лица в зале.

Гурам Амарян рассказывает, что во время стендапа Денис экспериментирует и решается на неожиданные ходы. На одном из концертов, где Амарян выступал сразу после Дорохова, тот предложил "драку" кому-то из зала и снял футболку:

"Вывел какого-то типа и говорит: "Давай драться". Через минуту я туда выглядываю – он стоит без футболки, голый. Что это такое?!"

Когда ведущий шоу "Кстати" Гарик Харламов спросил Дениса, понимает ли он смысл стендапа, комик пошутил, что в этом жанре все должно рифмоваться.

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