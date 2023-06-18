Между Бардо и Погребняк возобновился скандал

Между актрисами Натальей Бардо и Марией Погребняк возобновился скандал в шоу "Новые звезды в Африке"
Наталья Бардо предала двух других полуфиналистов проекта "Новые звезды в Африке" Александра ST и Марию Погребняк. Они временно объединились, чтобы пройти испытание, но после него обиды вернулись.
Бардо резко отреагировала на слова Погребняк о произошедшем:
"Я немножко офигела: я не переживай? <...> То есть, я одна ответственна за эту штуку? Может быть, Маше было так легко, потому я ее хорошо держала? Конечно, <...> ты вся в масле, а я враскоряку и в блевотине".
В предыдущем этапе Наталья Бардо договорилась со спортсменом Денисом Лебедевым, чтобы совместными усилиями выгнать из шоу Александра ST или Марию Погребняк. Она просила боксера никому не говорить о соглашении, но он обо всем рассказал соперникам.
Марию Погребняк поразило случившееся. По ее словам, Наталья была близким для нее человеком в проекте.