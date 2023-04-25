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Актриса Наталия Медведева рассказала, что на съемках шоу «Новые звезды в Африке» ей понадобился врач

Актриса театра и кино Наталия Медведева сообщила о проблемах со здоровьем, которые у нее возникли на шоу "Новые звезды в Африке". Подробностями она поделилась в соцсетях.

В ходе испытания, в котором звезды должны были пройти полосу препятствий и собрать огромный пазл вместе с рэпером ST, у комикессы стало плохо из-за жары и голода. Она отметила, что не чувствовала своих мышц и рук, и даже думала, что у нее лопнут вены на лице. Врач был вызван, но этот момент не попал в эфир.

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Комикесса старалась довести испытание до конца, однако ее здоровье не позволило этого сделать. Она рассказала, что единственное, что могла сделать, это сесть, чтобы не потерять сознание. Ее заменил рэпер ST. Медведева также поделилась информацией о том, что на следующие несколько дней после испытания она не ощущала своих рук.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева раскрыла детали ограбления во время съемок в Африке.

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