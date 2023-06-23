Почему закончилась "Фабрика звезд" и какие еще секреты хранил проект

В своем шоу на YouTube Яна Чурикова подняла все "архивы" некогда суперпопулярного шоу "Фабрика звезд", ставшего эталоном реалити-проектов в России. В последнем выпуске передачи было раскрыто несколько закулисных секретов. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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В новом выпуске шоу "Фабрика с Яной Чуриковой" появилась одна из самых красивых и оригинальных фабричных групп — "Инь-Ян".

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Звезды седьмой и заключительной "Фабрики" стали суперзвездами, а многие их песни до сих пор наизусть помнят россияне.

Изначально в составе группы было две девушки — очаровательная брюнетка Таня Богачева и "светленькая" Юля Паршута, а также два парня жгучий черноволосый красавец Сергей Ашихмин и его внешняя противоположность, харизматичность Артем Иванов. Спустя годы Таня и Артем поженились, стали родителями дочки, а Юлия Паршута покинула группу. Позже брак ТАни и Артема распался, как и вся группа "Инь-Ян. Через много лет группа воссоединилась, но без Паршуты. Теперь Богачева, Иванов и Ашихмин рассказывают Яне Чуриковой о закулисье проекта, своей жизни на шоу и после него.

Как приходили на проект

Секретов было рассказано немало. Интересно, что Ашихмин приходил на кастинг аж пять раз, но ни в одну "Фабрику" его по итогу не брали. На седьмую "Фабрику", где продюсером был Константин Меладзе, его уже не могли не взять - все узнавали настойчивого парня, который за годы стал еще и лучше петь.

Таня Богачева попала на проект со второго раза. на кастинге она встретила Ивана Дорна и Настю Каменских, которые тоже хотели на "Фабрику", но их так и не взяли.

А вот Артем Иванов просто вдруг решил прийти на кастинг, не имя никакого опыта в шоу-бизнесе, но неожиданно его взяли.

Искры на "Фабрике"

Выяснилось, что между участниками "Фабрики" буквально летали искры, а Таня сначала "крутила" роман с Сергеем, но дальше дело не пошло. Сергей признается, что был очарован девушкой, но очень хотел добиться успеха на проекте и боялся отвлекаться.

Пару раз между ребятами возникало романтическое напряжение, но дальше поцелуев дело не пошло. Зато позже отношения возникли между Таней и Артемом. Ребята встречались и на гастролях и после шоу, через годы решили пожениться, а затем стали родителями дочки. Но брак после этого долго не продлился. Чуть больше, чем через год ребята развелись.

Сергей рассказывал, что к концу их отношений ему приходилось быть свидетелем их ссор. Однако сейчас все трое находятся в прекрасных добрых отношениях, несмотря на бурное прошлое. Теперь у них на троих есть трое детей — общая дочь Тани и Артема, сын Сергея и еще один сын Артема.

Восхищение Меладзе и конец "Фабрики"

Все ребята признались, что искренне восхищались Константином Меладзе и боролись за внимание продюсера. Оказалось, что Артем Иванов даже бессознательно начинал копировать маэстро и просто "болел его музыкой". По словам артиста, в музыку Меладзе он был влюблен как в девушку. Позже, Артем и Таня даже мечтали, чтобы их дочь родилась в день рождения Константина, 11 мая, но малышка появилась на свет чуть раньше.

Возможно, такое почитание таланта Меладзе мотивировало Артема заняться музыкальной деятельностью самому. Оказывается, он написал хиты Лолите и другим звездам шоу-бизнеса, а также отвечал за музыку в "Детском голосе".