Известная российская певица, актриса кино и телевидения Полина Гагарина рассказала, почему решила перестать скрывать лицо своей 6-летней дочери Мии. По ее словам, девочка сама захотела появиться на публике, сообщает "Газета.Ru".

Как объяснила звезда, Мия поинтересовалась у нее, может ли выступить на концерте. Гагарина приняла предложение дочери и появилась с ней на публике. По словам певицы, девочка чувствовала себя спокойно на сцене.

Вместе с тем певица отметила, что дочь не унаследовала ее таланта к пению: у девочки отсутствует музыкальный слух. А вот старший сын звезды Андрей, наоборот, проявляет музыкальные способности.

В прошлом месяце Гагарина выступила с 6-летней Мией на сцене "Мегаспорта". До сих пор родители старались скрывать своего ребенка от общественности.