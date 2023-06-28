Ольга Бузова рассказала о трудностях съемок шоу "Звезды в Африке"
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, с какими трудностями она столкнулась во время съемок шоу "Звезды в Африке". Деталями она поделилась в своих социальных сетях.
Звезда рассказала, что по вечерам на съемках было очень холодно. Сама она снималась в платье, в то время как вся съемочная группа была в штанах и куртках. Температура на улице составила 13 градусов.
Кроме того, Бузова пожаловалась на плотный съемочный график. По ее словам, съемки проходят практически круглосуточно. Так, один день длится с четырех утра до 12 ночи.
"Реально работаем нон-стоп", — заявила она.
Ранее сообщалось, что Бузова отреагировала на слухи о пластических операциях.
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