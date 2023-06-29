Навка запускает шоу с историями успеха

Фигуристка Татьяна Навка запускает шоу "Команда" в формате интервью. В нем олимпийская чемпионка будет обсуждать с известными гостями их истории успеха, пишет "Российская газета".

В программе появятся люди, которые достигли высот в разных сферах: искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. Особое внимание будет уделено их командам, которые помогали героям и поддерживали их на разных этапах жизненного пути.

Проект создается при поддержке Института развития интернета, в цикле запланировано 24 серии. Команда шоу перед каждым выпуском изучала жизнь гостей, ездила в разные регионы России, общалась с наставниками и близкими героев, находила артефакты, связанные с яркими историями из прошлого.