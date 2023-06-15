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Комик Мезенцев рассказал об участии в шоу "Реутов ТВ"

Российский комик Сергей Мезенцев рассказал, как относится к выпускам "Реутов ТВ" со своим участием. Об этом он рассказал в эфире подкаста "Сережа и микрофон" на своем YouTube-канале.

Комик Мезенцев рассказал об участии в шоу "Реутов ТВ"
© @sergey_meza

Он отметил, что иногда натыкается на старые выпуски шоу "Реутов ТВ" и пересматривает их "с любовью", тепло вспоминая свое участие в проекте. По его словам, ему не стыдно за то, что он был участником программы.

Мезенцев также рассказал об отношениях с коллегой Владимиром Маркони. Он сказал, что сейчас их связывают "странные" отношения, они прервали общение, но сам комик не понимает, почему так произошло.

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Комик рассказал, что его иногда спрашивают о ссоре с Маркони, но он не может ответить, так как сам не понимает, что между ними происходит.

Ранее сообщалось, что комик Андрей Атлас признался, что работал на телевидении бесплатно.

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