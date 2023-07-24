Стало известно, вернется ли в эфир "Модный приговор"

На данный момент съемки и трансляцию шоу "Модный приговор" на Первом канале не планируется возобновлять. Об этом сообщает "Комсомольская правда" с ссылкой на слова экс-сотрудника канала.

© Кадр из шоу "Модный приговор"

По его словам, у ведущих культового ток-шоу о стиле Александра Васильева, Надежды Бабкиной и Эвелины Хромченко всегда были годовые контракты, которые каждый раз продлевались. Однако в конце прошлого года этого не произошло, поэтому до 31 декабря возвращения проекта на экраны ожидать не стоит.

Вместе с тем на сегодняшний день "Модный приговор" официально не закрыт и может быть возобновлен. Но предполагается, что если это и случится, то нынешних ведущих программы заменят новые.