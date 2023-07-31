Певица Ольга Серябкина до недавних пор избегала участия в съемках каких-либо реалити-шоу. Она делала это из-за некогда популярного проекта "Дом-2" и его репутации, рассказала Ольга в "Шоу Воли".

"Я вообще всегда отказывала от всех реалити. Все из-за "Дома-2". Мне казалось, что каждое шоу превращает классных людей в очень странных", – высказалась на этот чет бывшая участница группы "Серебро".

Как объяснила Серябкина, ей не хотелось оказаться на месте таких участников. Павел Воля, в свою очередь, предположил, что люди просто раскрываются такими, какие они есть на самом деле, и певица с ним согласилась.

В этом году звезда стала участницей проекта "Выжить в Дубае". По ее словам, она никогда не испытывала подобных эмоций.