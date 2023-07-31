Телеведущий рассказал о конфликте с Тимуром Родригезом

"Усталость, у него еще неприятные события происходили в личной жизни, насколько мне было известно. Что-то там ему не понравилось у нас – вопросики, которые я ему задавал. И он очень сильно начал возмущаться. Ну он человек воспитанный, мы очень быстро с ним договорились", – высказался на этот счет телеведущий.