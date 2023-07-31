Телеведущий рассказал о конфликте с Тимуром Родригезом

Телеведущий Марк Бартон рассказал о конфликте с Тимуром Родригезом во время съемок шоу
В одном из выпусков телепередачи "Детектор", которая выходит на канале "Пятница!", принял участие российский шоумен, актер и певец Тимур Родригез. Съемки выпуска прошли не совсем гладко, рассказал ведущий проекта Марк Бартон в "Шоу Воли".
По словам психолога и коуч-тренера, звезда не был доволен некоторыми вопросами, на которые ему требовалось отвечать. Однако в результате "не совсем приятный момент" разрешился благополучно.
"Усталость, у него еще неприятные события происходили в личной жизни, насколько мне было известно. Что-то там ему не понравилось у нас – вопросики, которые я ему задавал. И он очень сильно начал возмущаться. Ну он человек воспитанный, мы очень быстро с ним договорились", – высказался на этот счет телеведущий.
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